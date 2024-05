Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor Spot the Differences op WebCatalog Desktop voor Mac, Windows en Linux.

Zoek de Verschillen is een puzzelspel dat je observatievaardigheden uitdaagt terwijl je op zoek gaat naar verschillen tussen twee afbeeldingen! Met talloze schattige schilderijen met scènes uit sprookjes, heerlijke gerechten en charmante uitzichten op de straat, biedt elk niveau een heerlijke visuele traktatie. Wees voorzichtig: je hebt slechts drie levens per niveau om alle juiste verschillen te ontdekken. Zich opgesloten voelen? Maak je geen zorgen! Klik eenvoudig op de hintknop voor hulp. Scherp je ogen en ontdek alle verschillen!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Spot the Differences. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.