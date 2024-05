Speel het ultieme verstoppertje in Simply Prop Hunt! In dit multiplayer-prop-jachtspel speel je als Prop of als Hunter. Rekwisieten zijn vermomd als items die je in het level kunt vinden, en het is aan de rekwisieten om zich in het volle zicht te verbergen. Wees echter voorzichtig! Als je te lang op dezelfde plek blijft, begin je te trillen, waardoor je gemakkelijker te herkennen bent. Als jager ben je uitgerust met jetpacks en pikhouwelen om de rekwisieten te vinden. Als je er een vindt, raak hem dan snel voordat hij wegrent! Er zijn veel items om te ontgrendelen voor je Hunter-personage en talloze rekwisieten om mee te spelen. Kun jij de meest geniepige Prop en de scherpste jager worden in Simply Prop Hunt?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Simply Prop Hunt. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.