Shipo.io is een online game die je uitnodigt om je eigen piratenschip te besturen en een gewaagde reis te maken! Heb je er ooit van gedroomd een piraat te zijn en de oceaan te veroveren? Nu is het jouw kans om het waar te maken! Begin met een kleine boot bewapend met een kanon, vecht tegen je vijanden en claim hun schat. Upgrade je schip met het geld dat je onderweg hebt verdiend. Je kunt ook je vlag aanpassen en bandieten rekruteren om je team te versterken. Wie is er klaar om de ultieme heerser van de zee te worden?

Website: poki.com

