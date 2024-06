Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Rubble Trouble is een puzzelvernietigingsspel waarin je samen met de Boss, Barry en de rest van de bemanning gebouwen in de stad vernietigt. Op elk niveau zal het te vernietigen gebouw anders zijn, maar je hebt ook verschillende gereedschappen tot je beschikking. Af en toe staat er een bouwvakker in de gebouwen - pas dus op dat je ze niet laat ontploffen! Kun jij de bemanning helpen elk gebouw te vernietigen?

