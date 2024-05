Royal Card Clash is een spannend kaartspel waarin je strategisch genummerde kaarten moet spelen om de koninklijke kaarten te verslaan. Elke beurt heb je de keuze om drie kaarten in drie verschillende rijstroken te spelen. Kaarten van elke kleur kunnen elke koninklijke kaart beschadigen, maar alleen een kaart van dezelfde kleur kan een koninklijke kaart verwijderen. Je moet strategisch zijn over welke kaarten je speelt en wanneer, anders heb je geen kaarten meer! Heb jij het in je om oppermachtig te zijn in Royal Card Clash?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Royal Card Clash. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.