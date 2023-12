Probeer de ultieme held te worden in Relmz.io! In deze MMO RPG ga je als niemand op pad in een klein stadje. Gewapend met alleen een stok en een droom ga je op weg naar roem en avontuur! Terwijl je de wereld van Relmz.io verkent, ontmoet je andere zoekende avonturiers, vecht je tegen gruwelijke monsters en verzamel je tonnen geweldige buit! Wees echter voorzichtig! Vecht tegen een vijand die te sterk is en je loopt het risico een deel van je roem en XP te verliezen. Word jij de sterkste en bekendste held in Relmz.io?

Website: poki.com

