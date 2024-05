PizzaFall is een spannend arcade-avontuur waarin je de controle neemt over een stuk pizza dat is uitgerust met schieters op zijn voeten. Daal af door steeds veranderende niveaus vol smaakvolle vijanden zoals friet, hamburgers en salades. Om ervoor te zorgen dat je het level levend doorkomt, moet je je snelle reflexen gebruiken om ze weg te schieten. Verdien salamipunten om een ​​verscheidenheid aan power-ups te ontgrendelen die verspreid zijn over de vele smakelijke levels van het spel. Ben je klaar om de actie te doorbreken en de ultieme pizzaheld te worden?

Website: poki.com

