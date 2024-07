Penalty Shooters X is een spannend voetbalspel waarbij het jouw doel is om de tegenstander te verslaan. Als het jouw beurt is om te schieten, richt en time je schot dan perfect om te scoren. Wanneer je verdedigt, kruip dan in de huid van de doelman: let goed op de bewegingen van je tegenstander en duik naar de juiste plek om te redden. Verbeter je vaardigheden in de Tier Challenge-modus door wedstrijden te winnen en hogerop te komen, of spring direct naar de World Cup-modus om het op te nemen tegen bekwame tegenstanders en als je favoriete team te spelen. Kun jij de beste voetballer en keeper ooit worden?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Penalty Shooters X. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.