My Perfect Hotel is een inactief spel waarin je je droomhotel kunt runnen! Gasten inchecken, kamers schoonmaken, betalingen en fooien innen en ervoor zorgen dat de badkamers altijd gevuld zijn met toiletpapier. Upgrade uw hotelkamers, breid uw bedrijf uit en huur werknemers in om u te helpen met verschillende taken. Ontwikkel je vaardigheden als manager, investeerder en ontwerper! Ben je klaar om je eigen accommodatie-imperium op te bouwen?

Website: poki.com

