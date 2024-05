Minecraft Classic is een gratis online multiplayergame waarin je je eigen wereld kunt bouwen en spelen. Minecraft Classic beschikt over 32 blokken om mee te bouwen en je kunt bouwen wat je maar wilt in de creatieve modus, of nodig maximaal 8 vrienden uit om met je mee te doen op je server voor multiplayer-plezier.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Minecraft Classic. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.