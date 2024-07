Mine Cartoon: Cube World is een grappig spel dat je meeneemt op een spannend avontuur in een blokkerig universum! Kies ervoor om aan een liefdesverhaal te beginnen of ga op een solo-reis om een ​​ervaren boogschutter te worden. In het liefdesverhaal is het jouw missie om je vriendin koste wat het kost terug te winnen! Nadat ze vlak voor je ogen is weggevoerd, neem je beslissingen en zie je de gevolgen onder ogen terwijl je haar probeert te redden. Verzamel allerlei eindes en zie hoeveel pogingen er nodig zijn om te slagen! Als je liever je boogschietvaardigheden aanscherpt, duik dan in het boogschutterverhaal en schiet een paar zombies neer! Ben je klaar voor dit leuke en eigenzinnige kubuswereldavontuur?

Website: poki.com

