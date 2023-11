Make It Meme is een grappig spel waarin je memes maakt en scoort met je vrienden of echte spelers online. Creëer eenvoudigweg een lobby of sluit u aan bij een lobby en wacht tot andere spelers zich aansluiten. Zodra het spel begint, krijgt elke speler een willekeurige meme en moet hij binnen de gegeven tijd een grappig onderschrift bedenken. Elke speler heeft vervolgens 15 seconden om deze meme-creaties te beoordelen. Ten slotte wint de meme die de meeste punten krijgt de ronde. Er zijn 3 spelmodi om uit te kiezen: Normaal, Zelfde Meme en Ontspannen. Kies het speltype waarin jij het beste bent en laat iedereen je grappige kant zien! Vergeet niet je favoriete memes te downloaden en te delen met je vrienden! Meme Buddy is een knop om liefde te tonen aan je favoriete meme en zijn Meme Buddy te worden! Als je erop klikt, krijg je als bonus de helft van de punten van je buddy-meme. Er zijn 3 spelmodi waaruit je kunt kiezen: Normaal, Zelfde Meme en Ontspannen. Klik met de linkermuisknop of tik met je vinger om een ​​tekst te selecteren veld en typ uw bijschriften. Als het jouw beurt is om te stemmen, gebruik dan de rode knop om te stemmen, de blauwe knop om te stemmen of de "Meh"-knop om geen score te geven. Make It Meme is gemaakt door Prealpha. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Make It Meme gratis spelen op Poki. Make It Meme kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

