Kate's Cooking Party 2 is het spannende vervolg op Kate's Cooking Party en brengt nog meer restaurantmanagementplezier. Deze keer kun je met je vrienden spelen! Als vriendelijke ober is het jouw doel om klanten tevreden te houden. Neem hun bestellingen op, serveer drankjes, breng eten naar de tafel, ruim op en doe de afwas als dat nodig is. Daag je tijdmanagementvaardigheden uit door alle niveaus solo te voltooien of werk samen met vrienden om samen missies te voltooien. Ben jij klaar om samen met je vrienden deel te nemen aan dit leuke kookfeestje?

Website: poki.com

