Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Maak je klaar om in actie te komen in Jamjam! In deze actieplatformgame speel je als een gelatineuze kubus die je aan het einde naar de warppijp moet gooien. Onderweg zijn er sterren om te verzamelen. Als je ze allemaal verzamelt, krijg je een beoordeling van 3 sterren! Probeer op alle niveaus een beoordeling van 3 sterren te krijgen! Haal jij het einde van Jamjam?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Jamjam!. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.