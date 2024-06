Norman Nogging was gewoon een gewone Joe, die laat opbleef om stripboeken te lezen, toen een bliksemschicht insloeg en hem naar een gekke wereld stuurde waar iedereen op muren liep. Norman is nu een superheld - met een heel groot hoofd! Het is aan jou om hem in één stuk door de verschillende niveaus te laten vliegen, terwijl je vijanden en obstakels ontwijkt. Kun jij Norman veilig thuisbrengen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Headcase. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.