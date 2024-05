Goober Royale is een battle royale-game die zowel solo- als teamgebaseerde gameplay biedt. In dit actievolle spel speel je als een kleine goober met een jetpack en een raketwerper. Je kunt je geluk beproeven in de Battle Royal-spelmodus, waarin je tegen alle andere Goobers moet vechten om te winnen, of samenwerken met maximaal 3 van je vrienden om de overwinning op anderen te behalen. Gebruik een verscheidenheid aan verschillende wapens, zoals kernwapens en granaten, om tegen je vijanden te vechten. Kun jij dus de eerste plaats behalen in deze intense competitie?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Goober Royale. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.