Full Metal Football is een spel voor één of twee spelers dat voetbal naar een geheel nieuw niveau tilt! Of je nu alleen of met een vriend speelt, het is jouw doel om te scoren door de voetbal met je wapen in het doel te schieten! Ren, schiet en bedenk strategieën als nooit tevoren terwijl je meedoet aan intense wedstrijden. Met een verscheidenheid aan wapens en personages die wachten om te worden ontgrendeld, houdt de opwinding nooit op. Daag je vrienden uit om te zien wie de VIP zal zijn, of speel meteen een snelle game. Kun jij elke wedstrijd domineren en de overwinning claimen?"

Website: poki.com

