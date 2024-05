Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Fluffy Out is een puzzelavonturenspel waarin je op een missie begint om schattige, donzige buitenaardse wezens te redden. Om ze naar hun ruimteschip te leiden en thuis te brengen, moet je pinnen van het speelbord verwijderen, zodat ze kunnen vallen. Maar pas op voor op de loer liggende bommen! Met honderden niveaus om te overwinnen, die elk unieke uitdagingen bieden, en een heleboel pluizige buitenaardse wezens om te ontgrendelen, is er altijd wel iets te doen. Kun jij de fluffies thuis krijgen?

Website: poki.com

