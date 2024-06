Flag Paint: World Tour is een quizspel waarin je aardrijkskundekennis op de proef wordt gesteld! Ontdek de wereld door verschillende landvlaggen te ontgrendelen en te schilderen met de juiste kleuren. Daag andere spelers uit in de multiplayer-modus om te zien wie het meeste weet over landen en regio's. Gebruik de hint voor hulp wanneer dat nodig is. Laat het avontuur nu beginnen!

Website: poki.com

