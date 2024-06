Het is tijd voor een conflict met gewassen in Farm Battles! In dit 1v1-gevechtsspel speel je als een boer die meer geld moet verdienen dan zijn tegenstander. Eerst moet je de grond bewerken om deze klaar te maken en dan kun je je gewassen planten. Naarmate de tijd verstrijkt, zal je oogst groeien - die je voor geld kunt verkopen! Wie binnen 3 minuten het meeste geld weet te verzamelen, is de winnaar! Lijkt het erop dat je tegenstander aan het winnen is? Bezoek de boerderij om wat power-ups te kopen! Je kunt stormen en regen naar de andere boerderij sturen om de voortgang van je tegenstander een tijdje te stoppen! Kun jij de snelste boer worden die er is?

Website: poki.com

