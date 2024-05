Facepalm Quest is een grappig spel waarbij je facepalms van het publiek wilt opwekken! Bedenk van welke situatie u de facepalm zult maken uit schaamte, ontsteltenis of woede, en dat is de situatie die u opnieuw moet creëren! Klik rond om te zien hoe de personages reageren, denk out of the box en los de hilarische puzzel op! Maak je klaar om je hand op te steken en je gezicht te bedekken met lachen!

Website: poki.com

