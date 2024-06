Elysian: waar realiteit en virtuele gevechten vervagen. In deze bloedstollende FPS hebben alleen de sterkste en meest strategische spelers de overhand. Kies je pad: adrenaline-aangedreven schermutselingsgevechten tegen ervaren tegenstanders, of test je grenzen in de meedogenloze overlevingsmodus. Tijdens schermutselingen moet je de allernieuwste wapens en futuristische technologie beheersen om rivalen op dynamische slagvelden te slim af te zijn. Overlevingsmodus: neem het op tegen meedogenloze vijanden, waarbij elke golf formidabeler is dan de vorige. Duw jezelf om te overleven. Met verbluffende beelden en responsieve gameplay dompelt Elysian je onder in een wereld waar de grens tussen game en realiteit oplost. Doe mee aan de strijd en bewijs wat je waard bent in deze onvergetelijke FPS-ervaring.

Website: poki.com

