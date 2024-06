Dungeons & Blades

Dungeons and Blades is een spannend first-person-spel waarin je als een dappere krijger speelt op een missie om de gestolen schat van de koning terug te vinden! Vecht door golven insectenmonsters die je pad blokkeren en gebruik je kracht en vaardigheden om ze te verslaan. Door verschillende combinaties van slagen, stoten en blokken te gebruiken, kun je verwoestende aanvallen creëren die elke vijand uitschakelen. Vind verschillende wapens, schilden en betoveringen om je onderweg te helpen. Ben je klaar om de schat terug te winnen en het koninkrijk te redden in Dungeons and Blades?

Website: poki.com

