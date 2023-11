Dumb Ways to Die 3: World Tour bestaat uit 5 leuke minigames, die je vaardigheden op de proef stellen! Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door Metro Trains Melbourne en het Australische openbaar vervoersbedrijf om mensen over veiligheid te leren en is de derde in de Dumb Ways to Die-serie. In Dumb Ways to Die 3: World Tour bevind je je in het centrum van Dumbville, een stad vol gevaar. Verdien munten door minigames te spelen om de kapotte en gevaarlijke huizen van Dumbville te repareren. Er is overal gevaar, maar je kunt de dag redden en Dumbville veilig houden door Dumb Ways to Die 3: World Tour op Poki te spelen! Besturing: Pijltjestoetsen - MoveSpace - Spring/vlieg Over de maker: Dumb Ways to Die 3: World Tour is gemaakt door Metro Trains Melbourne, gevestigd in Australië. Ze zijn ook de makers van Dumb Ways to Die en Dumb Ways to Die 2: The Games.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Dumb Ways To Die 3: World Tour. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.