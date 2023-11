Dot Rush is een behendigheidsspel ontwikkeld door QKY Games. In dit spel neem je de controle over de rode en blauwe draaiende ballen en probeer je ze samen te voegen met de ballen schieten op volle snelheid op hen af. Test je reflexen door ze op het juiste moment te laten draaien, anders verlies je punten. Ga je gang en probeer het versla je eigen hoogste score in dit geweldige behendigheidsspel. Dot Rush is veel leuker als je het spel met je vrienden deelt en je scores vergelijkt. Klik of tik op het juiste moment op het scherm om de ballen om te draaien. Je verdient punten als de ballen van dezelfde kleur elkaar raken. Wanneer de Tegengestelde kleuren raken elkaar, je verliest punten. Dot Rush is gemaakt door QKY Games. Speel hun andere casual games op Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Kanonaanval, Flipper Dunk, Hero Rescue, Sterven voorkomen, Fire Road, Zakhockey en neonoorlog

Website: poki.com

