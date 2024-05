Digging Master is een simulatiespel dat je uitnodigt voor een archeologisch avontuur, waar je oude artefacten kunt ontdekken en je eigen museum kunt bouwen! Graaf door de grond en ontdek fascinerende fossielen zoals Triceratops, T-Rex en Stegosaurus. Verzamel deze majestueuze wezens en presenteer ze in je museum om bezoekers te trekken. Verkoop kaartjes aan gasten en verdien geld om je museum verder uit te breiden. Investeer in upgrades om sneller te graven en zeldzamere artefacten te ontdekken, of huur werknemers in om je te helpen bij je zoektocht. Ben jij bereid om de ultieme graafmeester te worden?

Website: poki.com

