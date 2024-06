BUMPY JUMPY is niet het typische platformspel: het draait het script om over de springmechanismen! In plaats van omhoog te drukken om te springen, moet je op de toets omlaag drukken om je springerige personage de lucht in te sturen! Gebruik traagheid in je voordeel en stuiter bij elke sprong hoger terwijl je naar je bestemming rolt. Ontdek verschillende platforms die je snelheid verhogen en de snelste route naar de finish vinden. Met speedrunning in gedachten kun je je vaardigheden verbeteren en je pad door elk niveau optimaliseren. Kun jij je een weg naar succes banen?

Website: poki.com

