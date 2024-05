Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Bullet Bros is het spannende vervolg op het grappige platformspel Flip Bros. Deze keer ben je bewapend met een krachtig wapen dat een geheel nieuwe dimensie aan de gameplay toevoegt. Gebruik de terugslag van je schoten om jezelf door de lucht voort te stuwen, te draaien en je vijanden in de vergetelheid te schieten! Hoe meer je speelt, hoe meer coole outfits en krachtige wapens je kunt ontgrendelen! Denk je dat je hebt wat nodig is? Maak je klaar en maak je klaar om ervandoor te gaan!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bullet Bros. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.