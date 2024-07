Maak je klaar om weg te schieten in Brigand Brigade! In deze actieplatformgame moet je je snel en behendig een weg banen door de levels. Naarmate je verder komt, kun je schieten of springen op de doelen die je in het level ziet. Hoe meer doelen je raakt, hoe beter je score. Probeer op alle niveaus een score van drie sterren te behalen! Hoe meer sterren je krijgt, hoe meer Brigands en wapens je ontgrendelt. Er zijn talloze verzamelvoorwerpen te ontdekken, dus probeer ze allemaal te verzamelen! Kun jij de snelste en meest nauwkeurige Brigand van allemaal worden?

Website: poki.com

