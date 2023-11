Bricks is een puzzelspel dat het iconische Tetris-spel naar een hoger niveau tilt! Met een verscheidenheid aan unieke steenvormen die op je scherm vallen, is het jouw doel om ze in lijnen te verplaatsen om meer punten te verdienen! Maar hier begint de opwinding pas echt! Bricks introduceert veel dynamische mechanismen die je puzzeloplossende vaardigheden tot het uiterste zullen drijven. Stel je voor dat je speelscherm draait, of dat je besturing omdraait, of dat je nooit weet welke stukken er als volgende uitkomen. Ben jij klaar om de ultieme uitdaging aan te gaan? Laten we beginnen met het verplaatsen van die stenen!

Website: poki.com

