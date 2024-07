Apple Knight: Farmers Market is een inactief spel waarin je je eigen markt kunt runnen in een charmante, blokkerige wereld! Begin met het plukken van appels uit de bomen, stel ze tentoon en verkoop ze aan uw klanten. Gebruik het geld dat je verdient om je markt uit te breiden en meer items zoals maïs of eieren toe te voegen. Berijd een paard om uw taken te versnellen en uw efficiëntie te vergroten! Huur helpers in om u te helpen met verschillende taken. Ben jij klaar om jouw markt te laten groeien en de ultieme marktmeester te worden?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Apple Knight: Farmers Market. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.