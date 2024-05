In A Pretty Odd Bunny: Roast It! keert het sluipende konijn met een bijzondere eetlust terug! Hij jaagt op nietsvermoedende varkens en braadt ze tot in de perfectie, terwijl hij argwaan door andere konijntjes vermijdt. Gebruik al je konijnenvaardigheden om langs obstakels te sluipen en detectie te ontwijken. Verzamel alle verborgen worstjes in de 20 levels van het spel en kijk of je aan het einde het verborgen geheim kunt vinden. Kunt u uw verlangen naar perfect geroosterd varkensvlees stillen terwijl u uw geheim veilig houdt?

