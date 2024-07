Leer sneller en gemakkelijker Engels door Image To Word Match te spelen, door afbeeldingen te matchen met woordenschat met bijbehorende betekenissen. Image To Word Match helpt spelers hun vermogen om woordenschat te leren en te onthouden te vergroten wanneer ze afbeeldingen en woordenschat krijgen. In elk niveau moet de speler de afbeeldingen matchen met de overeenkomstige betekenisvolle woordenschat door de afbeeldingen naar de woordenschatpositie aan de rechterkant te slepen. Wanneer de koppeling correct is, worden zowel de afbeelding als het woord van het scherm gewist. Als u een fout maakt, maakt het systeem een ​​geluid om aan te geven dat u een fout heeft gemaakt en keert het beeld terug naar de oorspronkelijke positie. Denk goed na, onthoud en combineer om het juiste antwoord te krijgen. Speel het elke dag om je basisvocabulaire te verbeteren.

Website: connectionsgame.io

