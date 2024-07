High Score Day is een verslavend puzzelspel waarbij spelers hun verstand en begrip moeten gebruiken om de naam van het bijbehorende videospel te raden. Op High Score Day krijgen spelers een bepaalde afbeelding, die gerelateerd is aan de spelnaam. Voer de naam van het nummer in en verzend het. Soms hoeft u alleen maar de eerste paar letters van een spel in te voeren, waarna u een lijst met spellen ziet waarvan de eerste letter van de naam overeenkomt. Maar als het niet de gewenste resultaten oplevert, ga dan door met het invoeren van de volgende tekens totdat de gewenste resultaten verschijnen. Foto's gemaakt op High Score Day kunnen screenshots zijn van een klein gameplay-moment of een specifiek personage of setting van het spel. Daarom vereist het dat je een liefhebber van videogames bent en er veel begrip en kennis van hebt. Dit is ook een spel dat je observatievaardigheden vereist. Observeer elk klein detail tot grote details, algemene scènes, en je zult je antwoord vinden.

