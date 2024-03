Hacker Rangers is 's werelds eerste volledig gamified platform voor training in beveiligingsbewustzijn. Gamification maakt van het leerproces van uw medewerkers een plezierige ervaring. Leaderboards, badges en rangen zijn slechts enkele van de functies die Hacker Rangers uw organisatie biedt om het proces van het aannemen van veilige gewoonten om te zetten in een realistisch spel. Alle educatieve inhoud van Hacker Rangers is gemaakt op basis van de nanolearning-methodologie: korte, gerichte en hapklare lessen waarmee uw werknemers gemakkelijk kunnen begrijpen hoe ze phishing-berichten, social engineering-trucs en andere cyberbedreigingen kunnen herkennen. Er zijn geanimeerde en ondertitelde video's, hand-outs, quizzen en nog veel meer beschikbaar! Zodra je ons Rangers-team komt versterken, staat ons hele Cybersecurity Awareness Specialists-team klaar om de security awareness officer van jouw organisatie door het hele traject te begeleiden en inzicht te bieden in alle aspecten van jouw trainingsprogramma. Ontketen het grenzeloze potentieel van gamificatie om uw werknemers meer mogelijkheden te geven en de veiligheid van uw organisatie te versterken!

Website: hackerrangers.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Hacker Rangers. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.