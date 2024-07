In Guess Word hebben spelers 6 kansen om een ​​woord van 4 letters te vinden. Let na elke voorspelling op de kleur van de letter. Guess Word is een verslavend puzzelspel waarin spelers hun hele woordenschat moeten gebruiken om een ​​mysterieus woord van vier letters te vinden. Het is een eenvoudig Engels woord, maar bij de eerste poging zul je er geen idee van hebben. Je kunt bij de eerste poging slechts willekeurig één betekenisvol woord raden. Maar dan weet je aan de hand van de kleur van elk kruiswoordraadsel of het juist is of niet en hoe nauwkeurig het in dit spel is. De letters die groen worden, zijn de juiste letters. De gele tekstvakken zijn letters die in het woord voorkomen, maar op een andere positie staan. De overige letters zijn letters die niet in het woord voorkomen. Denk er goed over na om in zo min mogelijk pogingen tot het juiste antwoord te komen.

