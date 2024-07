Gram Jam is een leuk woordraadspel waarin spelers woorden in rijen en kolommen creëren door letters te verwisselen. Het is gebaseerd op de regels van Wordle-genrespellen. Gram Jam heeft 2 modi: klassiek en dagelijks. Met de dagelijkse speelmodus kun je slechts één keer per dag spelen. Zelfs als je het goed doet, kun je niet doorgaan naar de volgende puzzel. Maar je kunt dit doen als je in de klassieke modus speelt. Het is gebaseerd op de regels van het spel Wordle. Na elke voorspelling veranderen de letters van kleur om aan te geven of uw voorspelling juist is of niet. Als de voorspelling juist is, wordt de lijn groen. Maar denk goed na voordat je voorspellingen doet.

