Speel GENESIS gratis online met de mobiele cloud van now.gg. Speel GENESIS, het klassieke rollenspel met een uniek levelsysteem, aangeboden door UBIS. Gebruik strategie en leiderschap om je team naar de overwinning te leiden in realtime PVP-gevechten tegen spelers van over de hele wereld. Elke speler heeft zijn eigen leiderschapsstijl en tactiek. Neem het op tegen andere kapiteins en leer onderweg te denken terwijl je je aanpast aan hun verschillende vechtstijlen. Bewijs dat je de beste ter wereld bent in deze perfecte combinatie van realtime gevechten en epische strategische RPG-actie. Maak je helden nog krachtiger met meer dan 200 verschillende wapens. Profiteer van de elementaire affiniteiten van je helden om de overhand te krijgen op het slagveld. Met now.gg kun je op elk apparaat met een browser en een internetverbinding ten strijde trekken tegen de beste kapiteins ter wereld. Transformeer uw oude apparaten in een handomdraai in geavanceerde speelautomaten met now.gg!

Website: now.gg

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan GENESIS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.