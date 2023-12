Game of Sultans is een rollenspel ontwikkeld door Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Jij hebt de leiding tijdens de hoogtijdagen van het Ottomaanse Rijk. Je zit aan het stuur als de Sultan of Sultanah als je in luxe kledij binnenkomt. Neem deel aan spannende en gepassioneerde ontmoetingen, houd toezicht op je rijk met de hulp van wijze Viziers, en voed je huisdieren en erfgenamen op in dienst van het imperium! De hofdierenkennel is nu geopend! Speel met je toegewijde huisdieren en stuur ze de natuur in! Als je ze goed behandelt, zullen de moedigsten aan je zijde staan ​​en het rijk verdedigen! De aantrekkelijkste mensen ter wereld komen je ontmoeten, maar wie zal je hart winnen? Schrijf je liefdesverhaal nadat je je soulmate hebt geselecteerd! Wat is er mooier dan uw nalatenschap te behouden en het succes van uw kinderen te bevorderen? Wanneer ze oud genoeg zijn, kun je ze uithuwelijken aan de erfgenamen van je vrienden om sterke banden te smeden! Speel Game of Sultans online op een pc of mobiel zonder te downloaden. Gebruik de webbrowser om Android-games te spelen. Begin gratis online games te spelen op now.gg.

