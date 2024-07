In Flappy Birdle moet de speler letters in het lege vak invoeren en de vlucht van de vogel controleren zodat deze de grond niet raakt. Raad het mysteriewoord correct in 6 pogingen. Dit is een spel dat het Wordle-spelgenre en het populaire Flappy Bird-spel combineert, waarbij denkvermogen gecombineerd met behendigheid vereist is. Flappy Birdle heeft een hogere moeilijkheidsgraad dan andere Wordle-spellen, omdat je goed moet nadenken om het woord te raden en op de balans van de vogel moet letten. Daarom zullen spelers niet veel tijd hebben om na te denken over het bedenken van een woordenschat in vergelijking met andere Wordle-spellen. De truc om dit spel te doorstaan, is dat wanneer je ziet dat de vogel langzaam op de grond valt of zijn evenwicht niet behoudt, je op een letter drukt. Maar het maximale aantal pogingen in dit spel is beperkt tot 6 keer, dus terwijl de vogel nog steeds zijn evenwicht behoudt, moet je snel bedenken welk woord in het lege vakje moet worden ingevuld. Bovendien heeft Flappy Birdle nog steeds dezelfde gameplay als andere Wordle-spellen. Wanneer u een volledig woord van vijf letters invoert, verandert de kleur van elk woordvak op basis van het nauwkeurigheidsniveau. Groene letters zijn letters die in het woord voorkomen en op de juiste positie staan. Gele letters zijn letters die in het woord voorkomen, maar zich op een andere positie in het woord bevinden. Grijze letters komen niet voor in het woord. Verander uw keuze bij de volgende pogingen en probeer goed na te denken, zodat u met zo min mogelijk pogingen correct kunt raden.

