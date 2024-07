Find The Lost Letter is een leuk puzzelspel waarin spelers een bepaald beeld moeten observeren en vervolgens de ontbrekende letters op de lege plekken moeten aanvullen om een ​​compleet betekenisvol woord te creëren. Aan de rechterkant staan ​​3 letters die het spel aan de speler heeft voorgesteld. Spelers hoeven slechts één van deze drie letters te kiezen. Slechts één letter is juist. De juiste letter is de letter die, in combinatie met de overige gegeven letters, een woord zal creëren dat een volledige betekenis heeft en overeenkomt met de gegeven afbeelding. Voltooi alle puzzels met 60 objecten en het leren van Engels wordt gemakkelijker.

Website: connectionsgame.io

