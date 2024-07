Evil Wordle met 30 lege vakjes, vul de woorden in die overeenkomen met 6 woorden en 5 letters, ontcijfer de informatie via de gegeven hints. Het begint met het invoeren van een willekeurig woord van vijf letters door de gebruiker. Dan moeten al uw gissingen aan de achterkant gerelateerd zijn aan het woord dat u oorspronkelijk hebt ingevoerd. Kortom, Evil Wordle is een Wordle-spel met eenvoudige gameplay, maar vereist het denkvermogen van de speler. Het is niet gemakkelijk als de speler moet nadenken over de relatie tussen woorden en het antwoord moet vinden. Dit is ook een leuke en effectieve manier om uw denken te trainen en de Engelse woordenschat te leren. Met dit spel is uw aantal gissingen onbeperkt. Hoe meer woorden je kunt raden, hoe meer woorden je hebt en hoe beter je bent.

Website: connectionsgame.io

