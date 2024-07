Bij Draw And Pass moeten spelers de ontbrekende details tekenen om beeldpuzzels te voltooien. Stimuleer uw creativiteit met interessante afbeeldingen. Draw And Pass biedt spelers in totaal meer dan 50 verschillende afbeeldingen. Dit zijn foto's die heel dicht bij mensen in het dagelijks leven staan ​​zoals eten, dieren etc. Maar ze zijn niet compleet, je moet het aanvullen door de ontbrekende details in het kader te tekenen. afbeelding. Vergroot je creativiteit en voltooi de ontbrekende onderdelen om de niveaus te halen. U kunt de hintknop rechtsboven in het scherm gebruiken. Test je verbeelding.

