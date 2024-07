Vind een mysterieus woord van 5 letters in Dirdle met maximaal 6 pogingen. Test je denkvermogen, intelligentie en woordenschat via dit spel. Dirdle is een verslavend kruiswoordpuzzelspel waarbij spelers veel kennis moeten gebruiken om het mysterieuze woord te decoderen. Spelers moeten een rijke woordenschat hebben, of op zijn minst de basiswoordenschat van het Engels kennen om dit spel te kunnen spelen. Bovendien zullen spelers moeten nadenken om het antwoord te vinden op basis van de gegeven suggesties. Dit zijn simpelweg kleurveranderingen, maar het heeft te maken met het exacte niveau van het mysterieuze woord. Groene letters zijn correcte letters. De gele letter staat op de verkeerde positie en de overige letters verschijnen niet. Laten we het terug veranderen. Wens je veel succes en decodeer ze snel.

