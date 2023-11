Ga op jacht naar zeedieren in Deeeep.io! Je begint het onderwateravontuur als een vis. Nadat je voldoende voedsel hebt gegeten, kun je veranderen in een krab. Eet dan kleinere vissen om een ​​inktvis te worden. De haai is het dodelijkste wezen in de oceaan!

Website: deeeep.io

