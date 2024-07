Test je snelle rekenvaardigheid door binnen 3 seconden het juiste antwoord op de berekening in Correct Math te geven. Klik op 1 van de 3 beschikbare opties. Correct Math is een verslavend puzzelspel waarin spelers hun denkvermogen en intelligentie moeten demonstreren om de juiste antwoorden op gegeven berekeningen te vinden. De speler heeft 3 seconden om 1 van de 3 antwoorden te kiezen die het juiste resultaat zijn voor de gegeven berekening. Als u binnen de toegewezen tijd correct antwoordt, gaat het spel automatisch naar de volgende berekening. Maar als u onjuist antwoordt of geen antwoord geeft binnen 3 seconden, geeft het systeem automatisch het juiste antwoord, weergegeven in een groene en knipperende status, waarna het spel eindigt.

Website: connectionsgame.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Correct Math. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.