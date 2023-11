Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG is een rollenspel ontwikkeld door Devsisters Corporation en now.gg maakt het mogelijk om games online in je browser te spelen. Er zijn nog veel meer interessante online games die je hier kunt verkennen. Speel Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG gratis online met de mobiele cloud van now.gg. Welkom terug bij het Cookie Kingdom in Cookie Run: Kingdom van Devsisters, de schattige strategische RPG die zich afspeelt in het Cookie Run-universum. Nu GingerBrave uit de oven van de boze heks is ontsnapt, is het tijd voor hem om een ​​team van Cookies samen te stellen en op een zoektocht te gaan om het gevallen Cookie Kingdom weer op te bouwen. Ontdek de waarheid achter de ondergang van het koninkrijk en stel een team samen van de krachtigste Cookies van het koninkrijk om de duistere krachten te verslaan die GingerBrave ervan willen weerhouden zijn lot te vervullen. Bouw je Cookie Kingdom op met prachtige decoraties en heerlijke lekkernijen. Voeg parken, houtwinkels, fabrieken en nog veel meer toe. Herstel de glorie van het Cookie Kingdom in de leukste avontuurlijke RPG die er is!

