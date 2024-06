Connections Game is een intrigerend puzzelspel waarin je 16 woorden in groepen van vier herschikt. Om de puzzel te voltooien, moeten spelers het verband tussen bepaalde woorden ontdekken. Pas echter op; er zijn woorden met meerdere betekenissen die je in verwarring kunnen brengen! Nadat ze vier woorden hebben gekozen, kunnen spelers controleren of ze allemaal in een groep passen, ook wel een ‘categorie’ genoemd. Categorieën kunnen in verschillende vormen voorkomen, variërend van een groep langzame dieren tot palindromen (woorden die op dezelfde manier vooruit en achteruit kunnen worden gespeld, zoals ‘kajak’ en ‘radar’). Je zult al je hersens moeten gebruiken om het Verbindingsspel te voltooien! Elke dag komt er een gloednieuwe puzzel online beschikbaar, waardoor Connections Game een geweldige manier is om je ochtend te beginnen (of om je dag te eindigen, als je een vroege vogel bent en wakker wordt voordat het spel is bijgewerkt). Als één nog niet genoeg is, kun je onbeperkt spelletjes spelen en je vaardigheden aanscherpen samen met de puzzel van de dag!

Website: connectionsgame.io

