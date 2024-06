Confusle is an interactive online puzzle game created by Positronic Arts. The game is designed to challenge players' logical reasoning and problem-solving skills in a unique and engaging way.

Website: confusle.positronicarts.com

