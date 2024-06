Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Chrono is een Wordle-spel waarbij de speler kennis moet hebben van historische gebeurtenissen. Je moet precies weten wanneer die gebeurtenissen plaatsvonden om ze in een logische chronologische volgorde te kunnen plaatsen. Als je de exacte timing ervan niet weet, zul je het moeilijker hebben, maar je kunt het nog steeds spelen en in de juiste volgorde herschikken op basis van je gedachten om ze opnieuw te rangschikken.

Website: connectionsgame.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Chrono. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.